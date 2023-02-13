Підтримка союзників

Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин телефонну розмову з президентом Філіппін

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський © Володимир Зеленський / Telegram
Автор тексту: Надія Бондаренко
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Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Філіппін Фердинанду Маркосу – молодшому  за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

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«Обговорили подальше поглиблення взаємодії, зокрема на міжнародних майданчиках», — розповів Зеленський у Telegram.

Також президент України провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

«Подякував за новий оборонний пакет, який зміцнить нас на землі, у небі й на морі. Вдячний і за вагомий 5-річний пакет допомоги, що готується до затвердження в Норвегії. Обговорили нашу подальшу співпрацю. Разом до перемоги!», — зазначив Зеленський.

 

🔻 6 лютого Норвегія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 75 млн норвезьких крон. Антикризовий пакет включає в себе як грошову допомогу, так і передачу озброєння ЗСУ.

🔻1 лютого повідомлялося, що Норвегія готує план довгострокової підтримки України. 

🔻 У січні Норвегія приєдналася до танкової коаліції: вчора міністр оборони країни заявив, що його держава планує доставити Leopard 2 до України наприкінці березня. 

🔻Норвегія ще навесні почала надавати Україні гуманітарну допомогу та озброєння. У грудні країна перерахувала мільярд крон на відновлення інфраструктури України.

 

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