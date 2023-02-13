Землетрус у Туреччині та Сирії: ЄС мобілізував додаткову допомогу

ДОПОМОГА ТУРЕЧЧИНІ та Сирії

В ЄС повідомили про мобілізацію додаткової гуманітарної допомоги для населення районів, що постраждали від землетрусу 6 лютого у Сирії та Туреччині.

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«Для допомоги Сирії задіяний Європейський центр з гуманітарного реагування. Запаси ЄС у в Італії та в Дубаї були мобілізовані для організації надзвичайного постачання, включаючи зимові намети, обігрівачі, ковдри, воду, санітарні засоби та засоби гігієни, кухонні набори тощо», — повідомили на сайті Єврокомісії.

Зазначається, що ця допомога доставлятиметься також в райони, що перебувають під урядовим контролем, за допомогою Міжнародного Комітету червоного хреста та Червоного Півмісяця, а також у непідконтрольні уряду райони на північному заході Сирії у співпраці з Міжнародною організацією з міграції.

Крім того, через Механізм цивільного захисту ЄС гумдопомогу для Сирії надають 10 європейських країн, включаючи Австрію, Болгарію, Кіпр, Фінляндію, Німеччину, Грецію, Італію, Румунію, Словенію та Норвегію.

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«Це додається до додаткової початкової суми гуманітарної допомоги у розмірі 3,5 мільйона євро щоб задовольнити найбільш нагальні потреби, такі як готівка для житла та непродовольчих товарів, водопостачання та гігієни, охорони здоров’я та пошуково-рятувальних робіт», — йдеться у повідомлені.

Також 12 лютого, під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС мобілізує додаткову підтримку у подолання наслідків лиха.

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Наразі вже 21 країна ЄС та три країни-партнери надіслали в район, що постраждав від землетрусу 38 рятувальних команд. Загалом у пошуково-рятувальних операціях беруть участь 1652 рятувальники з ЄС, крім того задіяні 105 пошукових собак.

🔻13 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 34 тисячі.

🔻 8 лютого голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що Україна відправила 87 рятувальників до Туреччини.

🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.