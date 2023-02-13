ЗСУ зможуть навчитися управляти F-16 за кілька місяців — Грег Бегвел

ВИНИЩУВАЧІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Таку думку президент Асоціації повітряних і космічних сил Великої Британії висловив у телемарафоні.

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Він відзначив високу мотивацію українських бійців та підкреслив, що вони швидко вчаться.

«Я вже працював із українцями і знаю, що вони дуже швидко засвоюють тактику і розуміють роботу системи», — зауважив Бегвел.

Він також зазначив, що F-16 автоматизовані та дуже потужні. Досвідчений військовий пілот зміг би почати управляти таким літаком через 6-8 тижнів. Навіть не дивлячись на те, що система управління F-16 багато у чому відрізняється від радянських моделей, якими користуються в ЗСУ.

«Я переконаний, що ми можемо впоратися за кілька місяців. Хтось скаже, що знадобиться від шести місяців до року і більше і використовує це як виправдання, мовляв, нам бракує часу. Але минув цілий рік. Ми могли б зробити це вже двічі», — підкреслив експерт.

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🔻10 лютого екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес зазначив, що якщо Захід надасть Києву винищувачі, то Україна переможе протягом року.

🔻 9 лютого британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія не зможе швидко надати Україні винищувачі.

🔻8 лютого Ріші Сунак на спільний прес-конфренції з Зеленським повідомив, що Лондон підготує українських пілотів для керування винищувачами. Проте прямої відповіді на питання чи нададуть їх Україні, уникнув. Зеленський зазначив, що не може поділитися всіма подробицями зустрічі, але він глибоко вдячний Сунаку за розуміння потреб України.

🔻 2 лютого в CNN повідомили, що США не блокуватимуть постачання союзниками F-16 Україні. Проте чиновники Сполучених Штатів не налаштовані передати винищувачі зі складів Пентагону.