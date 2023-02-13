Канада закликає своїх громадян покинути Білорусь

ЧЕРЕЗ СВАВІЛЛЯ

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ Канади.

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У МЗС зазначають, що можливості Посольства Канади в Польщі надавати консульські послуги в Білорусі вкрай обмежені. Громадянам Канади радять виїжджати з Білорусі комерційним шляхом.

«Уникайте всіх поїздок до Білорусі через ризик свавільного застосування місцевих законів і збройного конфлікту між Росією та Україною», — вказано у повідомленні.

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🔻13 лютого Франція закликала своїх громадян якнайшвидше покинути Білорусь.

🔻Крім того, 13 лютого США закликали своїх громадян негайно залишити РФ. Передумовою заклику стали війна в Україні та ризик свавільного арешту або переслідування з боку російських правоохоронних органів.