Китай заявив, що більше 10 американських куль пролетіли в його повітряному просторі за минулий рік

НАПРУГА У ВІДНОСИНАХ

Такі звинувачення Пекін висунув після того, як США збили ймовірно китайську шпигунську повітряну кулю, яка перелетіла з Аляски в Південну Кароліну.

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Про це повідомляє Associated Press.

«Аеростати США також часто незаконно потрапляють у повітряний простір інших країн», — сказав на брифінгу речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

За його словами, у Штатах повинні «спочатку подумати про себе і змінити курс, а не дискредитувати і розпалювати конфронтацію».

У Китаї стверджують, що повітряна куля, збита США, була безпілотним дирижаблем, створеним для метеорологічних досліджень, який збився з курсу. Пекін звинуватив Вашингтон у надмірній реакції та пригрозив вжити невизначених заходів у відповідь.

Після інциденту державний секретар США Ентоні Блінкен скасував візит до Пекіна. Очікувалось, що він допоможе загальмувати різке погіршення відносин щодо Тайваню та загрозливі дії Китаю в спірному Південно-Китайському морі.

Сьогодні у США збили вже четвертий невпізнаний об’єкт.

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🔻 4 лютого Збройні сили США збили китайську шпигунську повітряну кулю біля узбережжя Кароліни після того, як вона перетинала важливі військові об’єкти по всій Північній Америці.