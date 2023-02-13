Київ отримав дві французькі сонячні електростанції для об'єктів критичної інфраструктури
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Їхні потужності складають 25,6 та 76,8 кВт/ год. Аби їх придбати, французькі партнери зібрали 250 тисяч євро. Ще 50 тисяч євро надала компанія JCI.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Автономна електростанція меншої потужності буде встановлена у Консультативно-діагностичному центрі. Більшої — у Святошинському психоневрологічному інтернаті.
Монтаж електростанцій французькі спеціалісти розпочинають вже сьогодні.
🔻9 лютого французька делегація на чолі з мером Парижа Анн Ідальго привезла до Києва десять генераторів.
🔻 4 лютого Німеччина передала для Харківщини 9 потужних генераторів.
🔻 10 січня Польща передала українським прикордонникам 10 генераторів.
🔻 10 січня стало відомо, що Франція направила до України чергову партію допомоги у вигляді 12 електрогенераторів великої потужності та 8 мотопомп.
🔻 7 січня Миколаїв отримав від Сполученого Королівства 280 генераторів.
🔻 6 січня ОАЕ надіслали в Україну 1300 генераторів.