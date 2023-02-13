Київ отримав дві французькі сонячні електростанції для об'єктів критичної інфраструктури

ЕНЕРГЕТИЧНА ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Їхні потужності складають 25,6 та 76,8 кВт/ год. Аби їх придбати, французькі партнери зібрали 250 тисяч євро. Ще 50 тисяч євро надала компанія JCI.

Реклама Читати продовження

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Автономна електростанція меншої потужності буде встановлена у Консультативно-діагностичному центрі. Більшої — у Святошинському психоневрологічному інтернаті.

Монтаж електростанцій французькі спеціалісти розпочинають вже сьогодні.

🔻9 лютого французька делегація на чолі з мером Парижа Анн Ідальго привезла до Києва десять генераторів.

🔻 4 лютого Німеччина передала для Харківщини 9 потужних генераторів.

🔻 10 січня Польща передала українським прикордонникам 10 генераторів.

🔻 10 січня стало відомо, що Франція направила до України чергову партію допомоги у вигляді 12 електрогенераторів великої потужності та 8 мотопомп.

🔻 7 січня Миколаїв отримав від Сполученого Королівства 280 генераторів.

🔻 6 січня ОАЕ надіслали в Україну 1300 генераторів.