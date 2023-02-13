Кулеба анонсував нові санкції проти РФ «під 24 лютого»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну Захід пошле «чіткий сигнал» президенту Володимиру Путіну.

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Про це глава МЗС повідомив в ефірі нацмарафону.

«В ООН, в Києві, в багатьох інших столицях світу відбудуться різні події, які надішлють дуже чіткий сигнал президенту путіну: якщо ти, путін, граєш у гру на виснаження і думаєш, що час грає на твоєму боці, то ти глибоко помиляєшся. Тому що єдність із Україною з кожним днем лише зростає, і у цій війні ти неодмінно програєш», – наголосив Кулеба.

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За словами глави відомства, «під 24 лютого будуть нові санкції» проти Росії.

«Вони будуть оголошені в різних країнах, в різних інституціях. Це теж буде частина цього сигналу єдності заради перемоги», – зауважив міністр.

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🔻 8 лютого Велика Британія ввела нові санкції проти військових підприємств РФ та фінансових мереж Путіна.

🔻 1 лютого США запровадили нові санкції проти 22 фізосіб та компаній.

🔻 30 січня ЄС наклав санкції на іранського виробника безпілотників.