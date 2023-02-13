Кіберзловмисники розсилають «листи від РНБО», щоб отримати віддалений доступ до комп’ютерів

Кібератака

Попередження про кібератаку на організації та установи України

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову кібератаку на організації та установи України з використанням програми Remote Utilities.

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Фахівці CERT-UA зафіксували масове розповсюдження небезпечних електронних листів, які надходять начебто від Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

«Вони мають тему “RE: Критичне оновлення безпеки” та додаток у вигляді RAR-архіву з назвою “KB5017371 оновлення системи безпеки.rar”. Архів містить зображення-приманку “інструкція Важливо прочитати.jpg” та спліт-архів з виконуваним файлом “KB5017371.exe”», — йдеться у повідомлені Держспецзв’язку у Telegram.

У разі завантаження, розпакування та запуску вмісту архіву на комп’ютер буде встановлено легітимну програму Remote Utilities. Вона надає прихований віддалений доступ до пристрою третім особам.

«Виявлена активність відстежується за ідентифікатором UAC-0096», — додали у відомстві.

🔻 9 лютого Лондон і Вашингтон ввели санкції проти російських кіберзлочинців.

🔻28 січня хакери РФ атакували урядові сайти під час другого туру виборів у Чехії.

🔻27 січня СБУ вдалося нейтралізувати російську хакерську атаку на цифрові мережі багатоповерхівок.

🔻25 січня згідно з повідомленням керівника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, сайти районних та обласної адміністрацій не працювали через хакерську атаку.

🔻Також 30 жовтня британська газета Daily Mail повідомляла, що агенти Кремля зламали особистий телефон експрем'єр-міністерки Великої Британії.

🔻 У 2017 році один з наближених до наразі колишнього президента Дональда Трампа заявив, що хакери з РФ втручалися у вибори в США.