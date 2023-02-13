Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 34 тисячі
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Про це пише CNN.
Кількість загиблих у Туреччині досягла 29 605 осіб, повідомив Турецький координаційний центр з надзвичайних ситуацій SAKOM.
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У Сирії підтверджена кількість загиблих становить 4 574 людини. За даними міністерства охорони здоров’я, це число включає понад 3 160 осіб у контрольованих опозицією частинах північно-західної Сирії і також 1 414 смертей у контрольованих урядом регіонах.
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🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.
🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.