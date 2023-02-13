STARLINK ДЛЯ УКРАЇНИ

Маск заявив, що SpaceX не обмежила використання інтернету Starlink для ЗСУ

Опубліковано:

Засновник SpaceX Ілон Маск
Засновник SpaceX Ілон Маск © Hannibal Hanschke / AP
Автор тексту: Надія Бондаренко
1 хв

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що його компанія не скористалися своїм правом вимкнути системи супутникового зв'язку Starlink на лінії фронту в Україні. 

Реклама

«Комерційні термінали SpaceX, як і інші комерційні продукти, призначені для приватного використання, а не для військових, але ми не скористалися своїм правом їх вимкнути. Ми щосили намагаємося робити правильні речі, де «правильні речі» є надзвичайно складним моральним питанням», — написав Маск у Twitter.

До цього колишній астронавт НАСА сенатор Скотт Келлі закликав Маска відновити повну функціональність супутників Starlink для ЗСУ.

«Україна вкрай потребує вашої підтримки. Будь ласка, відновіть повну функціональність своїх супутників Starlink. Захист від геноцидного вторгнення не є наступальною здатністю. Це виживання. Будуть втрачені невинні життя. Ви можете допомогти», — написав Келлі у Twitter.

► Читайте також: В Україні сформують перші у світі ударні роти БПЛА

У відповідь, засновник SpaceX зауважив, що «Starlink є комунікаційною магістраллю України, особливо на передовій, де майже всі інші можливості інтернет-зв'язок знищено».

«Але ми не допускатимемо ескалації конфлікту, який може призвести до Третьої світової війни», — наголосив Маск.

 

🔻 8 лютого в Reuters опублікували заяву президентки та головного операційного директора компанії Ілона Маска SpaceX Гвінн Шотвелл про те, що у компанії вжили заходів, щоб українські військові не могли використовувати супутниковий інтернет-сервіс Starlink для керування дронами в Україні. За словами Шотвелл, українські військові використовували сервіс Starlink для керування безпілотниками на фронті, що виходить за межі угоди між SpaceX і українським урядом.

🔻 Цього ж дня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у компанії мають вирішити «або вони на стороні права на вільне життя і України — і тоді не вигадують, як нашкодити; або вони на стороні РФ та її "права" на вбивства, захоплення територій».

 

Завантажити додаток