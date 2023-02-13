Маск заявив, що SpaceX не обмежила використання інтернету Starlink для ЗСУ

STARLINK ДЛЯ УКРАЇНИ

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що його компанія не скористалися своїм правом вимкнути системи супутникового зв'язку Starlink на лінії фронту в Україні.

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«Комерційні термінали SpaceX, як і інші комерційні продукти, призначені для приватного використання, а не для військових, але ми не скористалися своїм правом їх вимкнути. Ми щосили намагаємося робити правильні речі, де «правильні речі» є надзвичайно складним моральним питанням», — написав Маск у Twitter.

SpaceX commercial terminals, like other commercial products, are meant for private use, not military, but we have not exercised our right to turn them off.



We’re trying hard to do the right thing, where the “right thing” is an extremely difficult moral question. — Elon Musk (@elonmusk) February 12, 2023

До цього колишній астронавт НАСА сенатор Скотт Келлі закликав Маска відновити повну функціональність супутників Starlink для ЗСУ.

.@elonmusk Ukraine desperately needs your continued support. Please restore the full functionality of your Starlink satellites. Defense from a genocidal invasion is not an offensive capability. It’s survival. Innocent lives will be lost. You can help. Thank you. — Scott Kelly (@StationCDRKelly) February 11, 2023

«Україна вкрай потребує вашої підтримки. Будь ласка, відновіть повну функціональність своїх супутників Starlink. Захист від геноцидного вторгнення не є наступальною здатністю. Це виживання. Будуть втрачені невинні життя. Ви можете допомогти», — написав Келлі у Twitter.

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У відповідь, засновник SpaceX зауважив, що «Starlink є комунікаційною магістраллю України, особливо на передовій, де майже всі інші можливості інтернет-зв'язок знищено».

You’re smart enough not to swallow media & other propaganda bs.



Starlink is the communication backbone of Ukraine, especially at the front lines, where almost all other Internet connectivity has been destroyed.



But we will not enable escalation of conflict that may lead to WW3. — Elon Musk (@elonmusk) February 12, 2023

«Але ми не допускатимемо ескалації конфлікту, який може призвести до Третьої світової війни», — наголосив Маск.

🔻 8 лютого в Reuters опублікували заяву президентки та головного операційного директора компанії Ілона Маска SpaceX Гвінн Шотвелл про те, що у компанії вжили заходів, щоб українські військові не могли використовувати супутниковий інтернет-сервіс Starlink для керування дронами в Україні. За словами Шотвелл, українські військові використовували сервіс Starlink для керування безпілотниками на фронті, що виходить за межі угоди між SpaceX і українським урядом.

🔻 Цього ж дня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у компанії мають вирішити «або вони на стороні права на вільне життя і України — і тоді не вигадують, як нашкодити; або вони на стороні РФ та її "права" на вбивства, захоплення територій».