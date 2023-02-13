Залужний: перемога — це не лише звільнення українських територій

перед «Рамштайном»

Перемога — це створення таких умов та таких Збройних сил, які не дадуть змогу Росії знову напасти на Україну. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив Верховному головнокомандувачу Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачу ЗС США в Європі генералу Крістоферу Каволі.

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13 лютого — напередодні засідання контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн» — відбулась телефонна розмова між двома воєначальниками.

Валерій Залужний та Крістофер Каволі © Валерій Залужний / Facebook

«Обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки наших підрозділів на території країн-партнерів. Поділився оцінками оперативної обстановки на фронті російсько-української війни і планами стосовно подальших дій», — наголосив Залужний.

Також він подякував генералу Крістоферу Каволі за глибоке розуміння ситуації і значні зусилля із наближення перемоги України у війні.

🔻 14 лютого у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться дев'ятий «Рамштайн».

🔻 Генсек НАТО Єнс Столтенберг перед дев'ятим «Рамштайном» закликав не дозволити Росії перехопити ініціативу на полі бою. Він наголосив, що Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

🔻 Захист українського неба, розбудова «танкової коаліції», формування запасу міцності по боєприпасам, тренінгові програми для військових — міністр оборони Резніков озвучив головні питання порядку денного дев'ятого «Рамштайну».

🔻 20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", відбулася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Учасники погодилися надати Києву військову техніку на мільярди доларів, включаючи бронетехніку і боєприпаси.

Міністри оборони 50 країн зустрілися на військовій базі Рамштайн у Німеччині AP - Michael Probst