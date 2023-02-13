Наступний масований ракетний удар може бути 24 лютого – Гуменюк

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За тенденцією російські війська масовано обстрілюють територію України раз на два тижні.

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Про це керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк розповіла в ефірі національного телемарафону.

«Якщо говорити про відстань від одного масованого ракетного удару до іншого, то це, як правило, – до двох тижнів. І можемо зауважити, що від попереднього до наступного – це якраз 24 лютого. Пам'ятаючи про потяг ворога до сакральних дат, треба бути напоготові», – зазначила речниця.

За словами Гуменюк, кількість російських кораблів у Чорному морі зросла до 12 одиниць, дві з яких є носіями ракет Калібр.

«Це говорить про те, що ворог не відмовився від ракетних атак», — наголосила представниця ОК «Південь».

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🔻 10 лютого Росія атакувала територію України. Крилаті ракети випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. У низці населених пунктів лунали вибухи.