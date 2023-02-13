Кораблі РФ

ОК «Південь»: РФ нарощує присутність ракетоносіїв у Чорному морі та активізує повітряну розвідку

РФ нарощує присутність ракетоносіїв у Чорному морі © ОК «Південь» / Facebook

Автор тексту: Надія Бондаренко

До двох підводних російських ракетоносіїв, які знаходились 13 лютого в Чорному морі вже додався фрегат, повідомили в оперативному командуванні «Південь».