Кораблі РФ

ОК «Південь»: РФ нарощує присутність ракетоносіїв у Чорному морі та активізує повітряну розвідку

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РФ нарощує присутність ракетоносіїв у Чорному морі
РФ нарощує присутність ракетоносіїв у Чорному морі © ОК «Південь» / Facebook
Автор тексту: Надія Бондаренко

До двох підводних російських ракетоносіїв, які знаходились 13 лютого в Чорному морі вже додався фрегат, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

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Наразі загальний залп ракет РФ типу «Калібр» наразі складає 16.

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«Вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних БпЛА. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», — йдеться у повідомлені в Facebook. 

 

🔻 Вранці 13 лютого керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що кількість російських кораблів у Чорному морі зросла до 12 одиниць, дві з яких є носіями ракет «Калібр».

🔻 10 лютого Росія атакувала територію України. Крилаті ракети випустили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. У низці населених пунктів лунали вибухи.

 

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