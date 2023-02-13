Путін розпочинає нові наступи, НАТО продовжить підтримувати Україну – Столтенберг
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Країни Північноатлантичного Альянсу будуть забезпечувати Київ «тим, що йому потрібно для перемоги і для досягнення справедливого та міцного миру».
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі.
🔴 LIVE SOON (13:00 CET)— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 13, 2023
🎙️ Pre-ministerial press conference ahead of #NATO #DefMin
📍@NATO HQ, Brussels https://t.co/ATUbHixddM
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За словами генсека, 14 лютого до міністрів оборони Альянсу приєднається глава Міноборони України Олексій Резніков для участі у засіданні Контактної групи у форматі «Рамштайн».
«Разом ми вирішимо нагальні потреби України. Зрозуміло, що ми перебуваємо у гонці логістики. Ключові засоби, такі як боєприпаси, пальне та запасні частини, мають бути доставлені до України, перш ніж Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою. Швидкість урятує життя», – наголосив Столтенберг.
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🔻 23 січня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що наступна зустріч «Рамштайн» у Німеччині відбудеться вже наступного місяця.
🔻 20 січня відбулася восьма зустріч у форматі «Рамштайн». Україні пообіцяли гармати, снаряди, системи ППО, бронетехніку.