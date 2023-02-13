Підтримка партнерів дає оптимізм: Резніков поїхав на зустріч у форматі «Рамштайн»
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Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про відбуття на дев'яту зустріч у форматі «Рамштайн».
«Маю честь дев’ятий раз очолювати об’єднану команду з представників Міноборони, розвідки, Генерального штабу та наших дипломатів, яка інтенсивно працюватиме з партнерами найближчі дні», — зазначив глава Міноборони у Facebook.
Резніков додав, що напередодні він спілкувався з партнерами Україні і «їхня залученість та підтримка дають оптимізм».
«Головні питання порядку денного: захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи, розбудова «танкової коаліції», формування запасу міцності по боєприпасам, тренінгові програми для наших воїнів, стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового шенгену"», — розповів очільник Міноборони.
Чергове засідання у форматі «Рамштайн» заплановане на 14 лютого, в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.
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Планується, що на на зустрічі обговорюватимуть постачання Україні систем ППО, артилерії, бойової авіації та прискорення постачання озброєння, яке Україні обіцяли на минулому «Рамштайні».
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🔻 23 січня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що наступна зустріч «Рамштайн» у Німеччині відбудеться вже наступного місяця.
🔻 20 січня відбулася восьма зустріч у форматі «Рамштайн». Україні пообіцяли гармати, снаряди, системи ППО, бронетехніку.