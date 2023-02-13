РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину
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У ніч проти 13 лютого під російський вогонь потрапив Куп'янськ Харківської області. Унаслідок обстрілів у місті пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі. Російські війська 42 рази обстріляли територію Херсонщини з РСЗВ, мінометів і танків. За минулу добу внаслідок атаки РФ загинув 1 житель Донеччини, ще 1 зазнав поранень.
Херсонщина
Російські війська 42 рази обстріляли територію Херсонщини з РСЗВ, мінометів і танків. Також Росія завдала ракетного удару.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.
Херсон 9 разів потрапив під російський вогонь. Снаряди влучили в складські приміщення, кіноконцертний зал, територію біля будівлі ОДА та житлові будинки.
Унаслідок агресії РФ загинули 3 людини, 1 житель області зазнав поранень.
Донеччина
У ніч проти 13 лютого росіяни били по відносно віддаленим від фронту Дружківці та Покровську.
Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
У Дружківці ракетою пошкоджена будівля лікарні, у Покровську обстрілом – 7 будинків та дитсадок. Минулось без постраждалих.
На Донецькому напрямку у Мар’їнській громаді 1 людина поранена в Єлизаветівці, зруйнований 1 будинок і пошкоджені 4 будинки в Красногорівці. У Зоряному – пошкоджені 4 будинки.
У Гірнику Курахівської громади пошкоджений будинок, у Курахівці – пошкодежнь зазнала територія підприємства.
Поодинокі влучання зафіксовані в Авдіївці – минулось без жертв.
На Горлівському напрямку пошкоджені 3 приватні будинки у Васюківці Соледарської громади, 2 будинки у Торецьку і по 1 будинку в Костянтинівці, Бахмуті та Іванівському, повідомляє Кириленко.
На Лисичанському напрямку зруйнований будинок у Сіверську, під обстріли потрапила Серебрянка.
За минулу добу внаслідок атаки РФ загинув 1 житель Донеччини, ще 1 зазнав поранень.
Харківщина
У ніч проти 13 лютого під російський вогонь потрапив Куп'янськ. Унаслідок обстрілів у місті пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі.
Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Росіяни обстріляли з мінометів та артилерії щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів.
Як пише Синєгубов, найбільше постраждали Куп'янськ, Вовчанськ та Дворічна. Там пошкоджені переважно приватні житлові будинки.
Унаслідок влучання в приватний будинок у Вовчанську 47-річний чоловік зазнав поранень.