РФ не знає, де буде наступ ЗСУ, тому посилює позиції на двох напрямках – британська розвідка

звіт британської розвідки

Український танк їде на свої позиції на передовій у Бахмуті, Донецька область, Україна, 12 лютого 2023 року/Ілюстративне фото

Незважаючи на основне зосередження на центральному Донбасі, Росія як і раніше стурбована обороною територій розширеної лінії фронту.

Реклама Читати продовження

Про це йдеться в щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

У розвідці зазначають, що лінія фронту Росії в Україні становить приблизно 1288 км, а лінія фронту в окупованій Росією Запорізькій області – 192 км.

Зображення з деяких джерел вказують на додаткове посилення російських угрупувань в центральній частині Запорізької області – особливо поблизу села Тарасівка. РФ також встановила оборонні укріплення також між Василівкою та Оріховим, пише Міноборони.

Потужний спротив населення в Запоріжжі серйозно поставить під сумнів життєздатність російського «сухопутного мосту», який з’єднує Ростовську область РФ та Крим. У британському відомстві додають, що успіх України в Луганську ще більше підірве оголошену військову мету Росії «звільнити» Донбас.

«Вирішити, якій з цих загроз протидіяти насамперед, ймовірно, є однією з центральних дилем для російських фахівців з оперативного планування», – припускають у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 February 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ixYOQYQdXc



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mmbgKuxUpo — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 13, 2023

► Читайте також: 14 танків від Німеччини і не тільки: як західна броня змінюватиме лінію фронту

🔻 1 лютого міністр оборони Олексій Резніков в ефірі французького каналу BFMTV заявив, що під річницю вторгнення Росія може почати наступ на двох напрямках.

🔻 31 січня в Інституті вивчення війни зауважили, що наступ РФ може початися у найближчі місяці.

🔻 30 січня командувач ЗС Литви заявив, що Росія поспішає почати новий наступ до отримання Україною західних танків.