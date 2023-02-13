США закликали своїх громадян негайно залишити РФ

заклик американського посольства

Передумовою заклику стали війна в Україні та ризик свавільного арешту або переслідування з боку російських правоохоронних органів.

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Про це йдеться у заяві посольства США в Москві.

Здатність уряду США надавати звичайні або екстрені послуги своїм громадянам в Росії сильно обмежена, зазначають в повідомленні.

«Російські спецслужби заарештовують громадян Сполучених Штатів за надуманими звинуваченнями, виокремлюють їх для затримання і переслідування, відмовляють їм у справедливому і прозорому поводженні, засуджують їх на таємних судових процесах або без надання достовірних доказів», – наголошує пресслужба відомства.

У вересні російський уряд мобілізував громадян до Збройних сил РФ на підтримку свого вторгнення в Україну, зауважили в посольстві.

«Росія може відмовитися визнати громадянство США з подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, піддати їх мобілізації, перешкодити їх виїзду з Росії та/або призвати їх», – йдеться в офіційній заяві.

🔻 28 вересня посольство США закликало своїх громадян виїхати з Росії та не відвідувати її після того, як у цій країні була оголошена «часткова» мобілізація.