США збили ще один невідомий об’єкт у небі поблизу кордону з Канадою

небезпека авіації

Літальний апарат «міг становити небезпеку для цивільної авіації».

Реклама Читати продовження

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

«За вказівкою президента Байдена і на основі рекомендацій міністра Остіна та військового керівництва, літак F-16 випустив ракету, щоб успішно збити повітряний обʼєкт, що летів на висоті приблизно 20 000 футів (ред. – 6 км) у повітряному просторі США над озером Гурон у штаті Мічиган», — йдеться в офіційному повідомленні.

У Міноборони Сполучених Штатів стверджують, що минулось без постраждалих, так як об’єкт збили над озером.

Це вже четвертий невпізнаний об’єкт, знищений над Північною Америкою у лютому цього року.

🔻 4 лютого Збройні сили США збили китайську шпигунську повітряну кулю біля узбережжя Кароліни після того, як вона перетинала важливі військові об’єкти по всій Північній Америці.