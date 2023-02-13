США не сумніваються у бажанні Москви здійснити переворот у Молдові

жодних сумнівів

Хоча у Вашингтоні і не мають належних доказів щодо дестабілізації ситуації з боку Росії у Молдові, втім США ні на секунду не сумніваються у подібних намірах Кремля.

Реклама Читати продовження

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

Він наголосив, що подібна поведінка російської влади не є чимось новим, що викликає глибоке занепокоєння. Кірбі наголосив, що США цілковито підтримують уряд і народ Молдови.

13 лютого президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія планує здійснити держпереворот у країні. І зробить це Кремль за допомогою протестів і з залученням людей із військовою підготовкою, у тому числі іноземних громадян.

Президент Молдови Майя Санду Via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

План включає захоплення урядових будівель та зміну влади у країні. За словами Санду, про це свідчать передані президентом України Володимиром Зеленським документи.

«Документи, отримані від наших українських партнерів, вказують на місця та логістичні аспекти організації цієї підривної діяльності. План також передбачає використання іноземців для насильницьких дій. Наприклад, матеріали містять інструкції щодо правил в'їзду до Молдови для громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії», —сказала Санду.

► Читайте також: Дестабілізувати Молдову — Зеленський попередив Санду про плани Кремля

🔻 9 лютого Президент України Володимир Зеленський під час виступу на спецзасіданні Європейської ради повідомив, що Україна перехопила план Росії щодо руйнування політичної ситуації у Молдові.

🔻 19 грудня 2022 року керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце заявив, що ризик вторгнення РФ на молдовську територію зберігається і може реалізуватися у 2023 році.