Українські танкісти прибули на навчання до Польщі

«Леопарди 2» для України

© скріншот з відео Укрінформ

українські танкісти опановують «Леопарди 2» у Польщі

105 захисників України опановують довгоочікувані «Леопарди 2». Тренування проходять на полігоні у Свєнтошуві, що на південному заході Польщі.

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Про це повідомляє Укрінформ.

«Йдеться про 21 екіпаж танків, а також технічний персонал обслуговування танків», — повідомив керівник навчальної групи полігону 10-ї бронетанкової бригади Кшиштоф Сєрадзький.

За його словами, навчання тривають вже тиждень. Загальний курс займе близько місяця.

Українські військові навчаються щодня по 10-12 годин.

«Українці швидко вчаться, немає проблем з опануванням цієї військової техніки», — зазначив Сєрадзький.

Не виключено, що вчитися управляти «Леопардами» до Польщі незабаром прибуде нова група українців.

🔻13 лютого Бундесвер розпочав навчання українських військових на «Леопардах».

🔻13 лютого стало відомо, що Австрія відмовилася тренувати українських військових на «Леопардах 2».

🔻 9 лютого українські військові прибули на навчання до Бельгії, щоб опанувати підводні БпЛА.

🔻 2 лютого стало відомо, що ЄС хоче розширити тренувальну місію для ЗСУ, аби навчити 30 тисяч військових.

🔻 У середині січня США розпочали розширені навчання українських військових у Німеччині.