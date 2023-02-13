Українські танкісти прибули на навчання до Польщі
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105 захисників України опановують довгоочікувані «Леопарди 2». Тренування проходять на полігоні у Свєнтошуві, що на південному заході Польщі.
Про це повідомляє Укрінформ.
«Йдеться про 21 екіпаж танків, а також технічний персонал обслуговування танків», — повідомив керівник навчальної групи полігону 10-ї бронетанкової бригади Кшиштоф Сєрадзький.
За його словами, навчання тривають вже тиждень. Загальний курс займе близько місяця.
Українські військові навчаються щодня по 10-12 годин.
«Українці швидко вчаться, немає проблем з опануванням цієї військової техніки», — зазначив Сєрадзький.
Не виключено, що вчитися управляти «Леопардами» до Польщі незабаром прибуде нова група українців.
🔻13 лютого Бундесвер розпочав навчання українських військових на «Леопардах».
🔻13 лютого стало відомо, що Австрія відмовилася тренувати українських військових на «Леопардах 2».
🔻 9 лютого українські військові прибули на навчання до Бельгії, щоб опанувати підводні БпЛА.
🔻 2 лютого стало відомо, що ЄС хоче розширити тренувальну місію для ЗСУ, аби навчити 30 тисяч військових.
🔻 У середині січня США розпочали розширені навчання українських військових у Німеччині.