У Румунії зафіксували землетрус магнітудою в 5,3 бала
Опубліковано:
Поштовхи від землетрусу в Румунії відчувалися у сусідніх Сербії, Болгарії, Хорватії, Боснії та Герцеговині, повідомляє Європейський-середземноморський сейсмологічний інститут у Twitter.
«За попередньої інформацією магнітуда землетрусу 5,3 бала. Він стався за 12 км на північний захід від Тирґу-Жіу, за місцевим часом 16:58», — йдеться у повідомлені.
#Earthquake (#cutremur) possibly felt 30 sec ago in #Romania. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) February 13, 2023
📱https://t.co/LBaVNedgF9
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/yS8PXDyb1t
За даними libertatea.ro, поштовхи від землетрусу також відчули жителі Румунії у Крайові, Тімішоарі та Сібіу.
У Національному науково-дослідному інституті фізики Землі зазначили, що це був слабкий землетрус на глибині 15 км.
🔻13 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 34 тисячі.
🔻Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.
🔻 В ніч на 6 лютого землетрус магнітудою у 4,5 бали стався у Румунії. Також поштовхи зафіксували і в сусідній Молдові
🔻 6 лютого у Казахстані стався землетрус магнітудою MPV 5,4