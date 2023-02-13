У Румунії зафіксували землетрус магнітудою в 5,3 бала

ЗЕМЛЕТРУС у Румунії

Поштовхи від землетрусу в Румунії відчувалися у сусідніх Сербії, Болгарії, Хорватії, Боснії та Герцеговині, повідомляє Європейський-середземноморський сейсмологічний інститут у Twitter.

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«За попередньої інформацією магнітуда землетрусу 5,3 бала. Він стався за 12 км на північний захід від Тирґу-Жіу, за місцевим часом 16:58», — йдеться у повідомлені.

За даними libertatea.ro, поштовхи від землетрусу також відчули жителі Румунії у Крайові, Тімішоарі та Сібіу.

У Національному науково-дослідному інституті фізики Землі зазначили, що це був слабкий землетрус на глибині 15 км.

🔻13 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 34 тисячі.

🔻Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.

🔻 В ніч на 6 лютого землетрус магнітудою у 4,5 бали стався у Румунії. Також поштовхи зафіксували і в сусідній Молдові

🔻 6 лютого у Казахстані стався землетрус магнітудою MPV 5,4