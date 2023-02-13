У Європарламенті ухвалять резолюцію щодо переведення Саакашвілі на лікування за кордон

СПРАВА СААКАШВІЛІ

Голосувати за резолюцію будуть 15 лютого.

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Про це повідомляє «Грузия Online».

Зазначається, що резолюцію підготували п’ять політичних партій — «Європейська народна партія», «Renew Group», «Соціал-демократи», «Зелені/Європейський вільний альянс», «Група європейських консерваторів та реформаторів».

«Лише реальна реформа правосуддя дасть Грузії можливість подолати поляризацію в політиці, ЗМІ, бізнесі та громадськості та сприятиме виконанню головних рекомендацій ЄС для набуття статусу кандидата», — йдеться у заяві.

Текст резолюції також закликає президентку Зурабішвілі скористатися конституційним правом для вирішення питання.

Остаточний текст резолюції оприлюднять під час голосування.

🔻8 лютого у Європарламенті закликали Грузію поважати гідність Саакашвілі.

🔻 7 лютого президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Саакашвілі не може бути звільнений навіть у разі її помилування.

🔻 7 лютого у Міністерстві закордонних справ України заявили, що розчаровані рішенням Тбіліського міського суду відхилити клопотання захисту громадянина України Міхеіла Саакашвілі щодо відстрочки або його звільнення від покарання у зв’язку із важким станом здоров’я.

🔻 6 лютого Тбіліський міський суд відмовив експрезиденту країни Міхеїлу Саакашвілі у відстроченні покарання та звільненні за станом здоров'я.

🔻 6 грудня американський лікар Девід Сміт повідомив про те, що у зразках волосся та нігтів Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням. Стан експрезидента стрімко погіршився.

🔻 Експрезидент Грузії Саакашвілі перебуває в ув’язненні з 2021 року. Світова спільнота впевнена, що експрезидент є політичним в’язнем грузинського уряду.