Франція закликала своїх громадян якнайшвидше покинути Білорусь

ЗАКЛИК посольства Франції

Французам у Білорусі пропонується якнайшвидше залишити країну автомобільним транспортом, через пункти пропуску на кордоні з Литвою, Польщею чи Латвією, повідомили у МЗС Франції.

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«У разі необхідності пасажири, які прибувають повітряним транспортом, повинні звернутися за виїзною візою до служб Міністерства внутрішніх справ Білорусі. Кордони з Литвою та Латвією залишаються відкритими. Єдиний пункт пропуску, доступний мандрівникам, які прямують до Польщі, це Брест-Тересполь», — зазначили на сайті французького посольства.

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У повідомлені також зазначається, що в умовах збройного наступу Росії на Україну та закриття повітряного простору Білорусі «будь-які поїздки до Білорусі формально не рекомендуються».

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