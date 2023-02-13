КОЛАБОРАНТИ

Шоумену з Харкова повідомлено про підозру у колабораціонізмі

Мова йде про чоловіка, який став відомим у 2010 році завдяки демонстрації на українському телешоу трюків із факелом, сокирою та цвяхами.

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За даними слідства, ще з 2014 року він мав антиукраїнську позицію. Був керівником організації «Союз народного единства» та одним з авторів проєкту «Дорожная карта Новороссии».

«Під час окупації Балаклії підозрюваний обійняв псевдопосаду "заместителя мера" цього міста. Він так зрадів призначенню, що публічно зрізав табличку з іменем легітимного голови Ізюмської РДА. Наприкінці липня 2022 року став "головою" так званої "Борівської військово-цивільної адміністрації"». Як "голова" псевдоадміністрації він проводив службові наради з керівниками комунальних підприємств та державних установ, що функціонували під час окупації смт Борова», — повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Також «посадовець» організовував подання запитів до РФ, в яких зазначав потреби цих підприємств та установ, з проханням, аби російська влада допомогла їх вирішити.

Напередодні деокупації підозрюваний втік з смт Борова разом з російськими військовими.

Наразі харків‘янину заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

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