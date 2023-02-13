ЄС поки не досяг прогресу щодо нового пакету санкцій проти Білорусі – ЗМІ

введення обмеження

Обговорення європейських країн щодо обмежень проти Мінська досі не зрушилися.

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Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«В основному – через можливі винятки для білоруських добрив, і схоже, що цього тижня прориву чекати не варто», – зазначив журналіст.

the EU's latest sanctions package on #Belarus remains stuck, mainly over the proposed derogations for Belarusian fertilizers. I don't expect a breakthrough this week. #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 13, 2023

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Він також додав, що на цьому тижні, 15 лютого, посли Євросоюзу обговорять 10-й пакет санкцій проти Росії.

«Цей пакет повинні прийняти уже наступного тижня», – написав Йозвяк у твітері.

the EU's latest sanctions package on #Belarus remains stuck, mainly over the proposed derogations for Belarusian fertilizers. I don't expect a breakthrough this week. #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 13, 2023

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🔻 12 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував нові санкції і «чіткий сигнал Путіну» від Заходу на 24 лютого.

🔻 8 лютого Велика Британія ввела нові санкції проти військових підприємств РФ та фінансових мереж Путіна.

🔻 1 лютого США запровадили нові санкції проти 22 фізосіб та компаній.

🔻 30 січня ЄС наклав санкції на іранського виробника безпілотників.