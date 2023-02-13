Ізраїль протестує проти судової реформи

ПРОТЕСТИ В ІЗРАЇЛІ

Підіймають прапори та скандують «Ні диктатурі». Тисячі ізраїльтян вийшли у понеділок до будівлі Кнесету через запуск урядом спірного плану перегляду правової системи країни.

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Про це пише Associated Press.

Запропоновані зміни викликали хилю протестів серед впливових бізнес-лідерів і колишніх військових.

Натовпи людей пройшли маршем до кнесету через день після того, як президент країни закликав уряд Нетаньягу відкласти запропоновані зміни в судовій системі. — кроки, які, на думку критиків, послаблять Верховний суд країни та підірвуть демократичні системи стримувань і противаг.

Нетаньяху та його прихильники кажуть, що запропоновані зміни необхідні, щоб приборкати судову систему, яка має занадто багато влади. Законодавство, схвалене комітетом у понеділок, надасть парламентській більшості Нетаньягу повноваження призначати всіх суддів країни

Але його критики вважають, що судова реформа рівнозначна перевороту та знищить ізраїльську демократію. Вони також кажуть, що Нетаньягу, якого судять за низкою звинувачень у корупції, має конфлікт інтересів.

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Протести в Ізраїлі © AP - Ohad Zwigenberg

Протести в Ізраїлі © AP - Ohad Zwigenberg

Протести в Ізраїлі © AP - Ohad Zwigenberg

Протести в Ізраїлі © AP - Maya Alleruzzo

🔻1 листопада в Ізраїлі пройшли вибори до кнесету. Блок Нетаньягу отримав 65 зі 120 місць в парламенті.