Армія РФ обстріляла Донеччину, постраждав цивільний

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Росіяни завдали два ракетних удари по Костянтинівці та Краматорську, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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«У Костянтинівці - за попередніми оперативними даними - поранили цивільну людину та пошкодили палац культури, у якому зараз працює Центр видачі гуманітарної допомоги. У Краматорську - вразили приміщення медичного закладу», — зазначив Кириленко.

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🔻 14 лютого війська РФ обстріляли з міномета прикордоння Чернігівщини

🔻 14 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили, що армія РФ веде наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

🔻 14 лютого армія РФ обстріляла медзаклад у Херсоні.

🔻 У ніч проти 13 лютого РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину, загинули чотири людини, ще три — зазнали поранень.