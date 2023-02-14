Армія РФ обстріляла медзаклад у Херсоні
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В цей час в лікарні приймали пацієнтів — у закладі було людно.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
В адміністрації зазначили, жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, відразу вибігли у коридор.
Поруч з будівлею медзакладу залишилось скло від вибитих вікон та уламки ворожих снарядів.
🔻13 лютого РФ обстріляла село Інгулець на Херсонщині, загинула мирна жителька.
🔻13 лютого війська РФ обстріляли Херсон, загинув мирний житель.
🔻 У ніч проти 13 лютого РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину, загинули чотири людини, ще три — зазнали поранень.
🔻12 лютого росіяни поцілили у Херсонську ОВА.