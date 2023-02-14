Берлін наразі не розглядає надання Києву винищувачів – МЗС Німеччини

винищувачі для україни

Позицію уряду щодо поставки бойових літаків повідомила німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок, пише Welt.

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«Це не ті дебати, які ми наразі ведемо», – заявила глава відомства.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключає постачання Україні винищувачів. За його словами, надання Києву «різного військового потенціалу» не призведе до прямої залученості Альянсу до війни.

«Це не зробить нас стороною конфлікту», – зазначив генсек.

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🔻 9 лютого прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що Брюссель не може передати винищувачі Україні.

🔻 9 лютого британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія не зможе швидко надати Україні винищувачі.

🔻 2 лютого в CNN повідомили, що США не блокуватимуть постачання союзниками F-16 Україні. Проте чиновники Сполучених Штатів не налаштовані передати винищувачі зі складів Пентагону.

🔻 31 січня у Польщі заявили, що наразі не готові передати свої літаки.