ПІДСУМКИ «РАМШТАЙНУ»

Міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу у Брюсселі заявив, що члени Контактної групи з питань оборони України продовжувати підтримку України і вірять в успіх ЗСУ під час весняного наступу.

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«Ми бачимо в останні місяці, це спірне поле бою...Що Україна хоче зараз зробити – встановити умови на полі бою, які продовжать бути на її користь. Ми очікуємо побачити від неї наступ навесні. Тому ми з партнерами з Контактної групі посилено працюємо, щоб Україна мала потенціал у бронетехніці, щоб створити необхідний ефект на полі бою», — зазначив Остін.

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Він також додав, що вірить, що «Україна зможе виявити ініціативу та створити вигідні для себе умови на полі бою».

«Спільними зусиллями ми чітко окреслили, що маємо намір підтримувати Україну та її незалежність стільки, скільки потрібно. Ми і далі вживатимемо рішучих заходів. На початку місяця США оголосили про чергову військову допомогу Україні, зокрема про виділення систем HIMARS та боєприпасів, протитанкових снарядів. Крім того, ми виділили $1,75 млрд. на зміцнення обороноздатності України», — заявив Остін.

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Водночас голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі зазначив, що цьогоріч Росія у своїй війні проти України планує вести на Донбасі «повільна битва на виснаження».

«Щодо того, чи є у росіян можливості та обладнання тощо, щоб продовжувати атаку на Донбасі – вони атакують на Донбасі просто зараз. Їх просування повільне, це війна на виснаження та завдання великих втрат. Їх лідерство та моральний дух невисокі. Їм важко. Однак у них є чисельність. Як ви знаєте, президент Путін призвав кілька сотень тисяч людей, і ці люди прибули на поле бою», — зазначив Міллі.

🔻За результатами засідання контактної групи «Рамштайну» 14 лютого, міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що союзники продовжать допомагати Україні, аби вирішити її найбільші потреби для весняного контрнаступу.

🔻 Також 14 лютого голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі наголосив, що Росія вже програла у війні проти України, як стратегічно, так оперативно і тактично.

🔻 13 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що питання постачання винищувачів Україні не термінове, але дискусія триває.