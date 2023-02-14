Загроза ескалації

Вперше з часів СРСР Росія вивела в море кораблі з ядерною зброєю

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Російський військовий корабель
Російський військовий корабель © Пресслужба Північного флоту РФ
Автор тексту: Оксана Вітер
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Про це йдеться у звіті норвезької розвідки. Такий крок може призвести до зниження порога ядерної ескалації у разі зіткнення Росії та НАТО, вважають у Осло. 

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У часи СРСР військові кораблі Північного флоту регулярно виходили в море з тактичною ядерною зброєю, проте з часів Холодної війни про подібні випадки відомо не було, йдеться у повідомленні. 

«Основна частина ядерного потенціалу розміщена на підводних човнах та надводних кораблях Північного флоту», — пишуть у розвідслужбі. 

Відомство зазначає, що тактична ядерна зброя може становити особливо серйозну загрозу у сценаріях потенційного протистояння Росії та НАТО.

Восени минулого року було опубліковано супутникові знімки, які свідчили про те, що Росія розмістила біля кордону з Норвегією стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, – літаки Ту-160 та Ту-95, повідомляють у розвідці. 

Ситуація залишатиметься нестабільною, йдеться у звіті ровідки.

«Росія не просувається в Україні, тож загроза ескалації залишається високою. Москва продовжить створювати невизначеність щодо застосування ядерної зброї», — зазначають у зведенні. 

Російська продовжуватиме погрози НАТО та розгортання стратегічних і звичайних сил на флангах альянсу, вважають у Норвегії. 

🔻 8 лютого в ОК «Південь» повідомляли, що через шторм росіяни не можуть вивести в Чорне та Азовське море військові кораблі 

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