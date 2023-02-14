Вперше з часів СРСР Росія вивела в море кораблі з ядерною зброєю

Загроза ескалації

Про це йдеться у звіті норвезької розвідки. Такий крок може призвести до зниження порога ядерної ескалації у разі зіткнення Росії та НАТО, вважають у Осло.

Реклама Читати продовження

У часи СРСР військові кораблі Північного флоту регулярно виходили в море з тактичною ядерною зброєю, проте з часів Холодної війни про подібні випадки відомо не було, йдеться у повідомленні.

«Основна частина ядерного потенціалу розміщена на підводних човнах та надводних кораблях Північного флоту», — пишуть у розвідслужбі.

Відомство зазначає, що тактична ядерна зброя може становити особливо серйозну загрозу у сценаріях потенційного протистояння Росії та НАТО.

Восени минулого року було опубліковано супутникові знімки, які свідчили про те, що Росія розмістила біля кордону з Норвегією стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, – літаки Ту-160 та Ту-95, повідомляють у розвідці.

Ситуація залишатиметься нестабільною, йдеться у звіті ровідки.

«Росія не просувається в Україні, тож загроза ескалації залишається високою. Москва продовжить створювати невизначеність щодо застосування ядерної зброї», — зазначають у зведенні.

Російська продовжуватиме погрози НАТО та розгортання стратегічних і звичайних сил на флангах альянсу, вважають у Норвегії.

🔻 8 лютого в ОК «Південь» повідомляли, що через шторм росіяни не можуть вивести в Чорне та Азовське море військові кораблі