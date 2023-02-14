Війська РФ знову обстріляли медзаклад в Херсоні

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Після ранкової атаки 14 лютого, росіяни завдали повторно артилерійського удару по медичній установі, повідомили в Херсонській ОВА.

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«Під час російської атаки у лікарні перебували 26 пацієнтів та 7 медпрацівників. На щастя, ніхто не постраждав», — йдеться у повідомлені.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено дах одного з корпусів медзакладу, також у будівлі вибуховою хвилею та уламками снарядів повибивало вікна.

🔻 14 лютого війська РФ обстріляли станцію швидкої медичної допомоги у Бериславі на Херсонщині, постраждав водій швидкої.

🔻 14 лютого вранці РФ обстріляла медзаклад у Херсоні. В цей час лікарі приймали пацієнтів, на щастя минулося без постраждалих.

🔻 13 лютого війська РФ обстріляли село Інгулець на Херсонщині, загинула мирна жителька.

🔻13 лютого війська РФ обстріляли Херсон, загинув мирний житель.

🔻 У ніч проти 13 лютого РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину, загинули чотири людини, ще три — зазнали поранень.