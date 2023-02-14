Війська РФ обстріляли з міномета прикордоння Чернігівщини
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Про це повідомили в Оперативному командуванні «Північ».
«Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівської області. Так, з 10:00 до 10:05 повідомили про шість влучань, ймовірно з міномета калібру 120 мм, в районі населеного пункту Тимоновичі», — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає.
«Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила», — додали в ОК «Північ».
🔻 14 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили, що армія РФ веде наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
🔻 14 лютого армія РФ обстріляла медзаклад у Херсоні.
🔻 У ніч проти 13 лютого РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину, загинули чотири людини, ще три — зазнали поранень.