Війська РФ обстріляли з міномета прикордоння Чернігівщини

Атака РФ

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Північ».

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«Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівської області. Так, з 10:00 до 10:05 повідомили про шість влучань, ймовірно з міномета калібру 120 мм, в районі населеного пункту Тимоновичі», — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає.

«Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила», — додали в ОК «Північ».

🔻 14 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили, що армія РФ веде наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

🔻 14 лютого армія РФ обстріляла медзаклад у Херсоні.

🔻 У ніч проти 13 лютого РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину, загинули чотири людини, ще три — зазнали поранень.