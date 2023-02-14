Атака РФ

Війська РФ обстріляли з міномета прикордоння Чернігівщини

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Наслідки обстрілів РФ в селі Ягідне, Чернігівська область, Україна, 29 червня 2022 р.
Наслідки обстрілів РФ в селі Ягідне, Чернігівська область, Україна, 29 червня 2022 р. © Nariman El-Mofty / AP
Автор тексту: Надія Бондаренко

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Північ».

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«Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівської області. Так, з 10:00 до 10:05 повідомили про шість влучань, ймовірно з міномета калібру 120 мм, в районі населеного пункту Тимоновичі», — йдеться в повідомленні. 

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Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає.

«Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила», — додали в ОК «Північ».

 

🔻 14 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили, що армія РФ веде наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

🔻 14 лютого армія РФ обстріляла медзаклад у Херсоні.

🔻 У ніч проти 13 лютого РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину, загинули чотири людини, ще три — зазнали поранень.

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