«Гепарди» для України: Німеччина підписала контракти щодо виробництва боєприпасів для ЗРК

ОЗБРОЄННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Німеччина підписала контракти з концерном Rheinmetall про відновлення виробництва боєприпасів для зенітних установок «Гепард», які країна поставила Києву. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Reuters.

Реклама Читати продовження

«Ми швидко розпочнемо власне виробництво боєприпасів «Гепард» у Rheinmetall. Я дуже радий, що ми змогли гарантувати поставку цієї важливої ​​частини ППО», — сказав Пісторіус перед зустріччю з міністрами НАТО в Брюсселі.

► Читайте також: «Побачимо дуже багато цікавих речей»: чого очікувати від нового «Рамштайну»

Протягом останніх місяців у Німеччині шукали шляхи вирішення проблеми з новими боєприпаси для ЗРК «Гепард», виробництво яких було припинено ще 2010 році.

► Читайте також: Союзники продовжуватимуть надавати довготривалу підтримку Україні — Остін

🔻 8 лютого влада Німеччини повідомила, що в Україну поставили 2 зенітних самохідних установки Gepard та 6 тисяч зенітних боєприпасів, 5 автомобілів для прикордонників, 29 електрогенераторів, 6 вантажівок із гаковою системою завантаження, 6 мобільних антенних систем, 10 контейнерів.

🔻 3 лютого стало відомо, що Уряд Німеччини дозволив поставку танки «Леопард 1» в Україну із промислових запасів. Також чиновники розпочали переговори щодо викупу 15 танків «Гепард» у Катару для відправлення Києву.