День обіцяє бути дуже продуктивним — Резніков про початок дев’ятого «Рамштайну»
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Брюссель – До початку засідання у Брюсселі Олексій Резніков зустрівся з головою Пентагону Ллойдом Остіном та міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.
Участь у зустрічі беруть понад 50 країн.
«Рамштайн» 9 розпочато. Це буде дуже продуктивний день. Поділимося деталями з вами після завершення», — йдеться у дописі.
#Ramstein 9 has begun.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 14, 2023
It’s going to be a very productive day.
Will share the details with you after we finish. pic.twitter.com/vSZYceklBN
До початку засідання у Брюсселі Олексій Резніков зустрівся з головою міноборони США Ллойдом Остіном та міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.
Як написав Резніков у твітері, своєму американському колезі він подякував за лідерство, яке дозволило об'єднати 50 країн-учасниць Контактної групи у форматі «Рамштайн» та залучити безпрецедентну допомогу всього вільного світу.
Was glad to meet again with my friend and colleague @SecDef Lloyd J. Austin III before the #Ramstein 9. Thanked him for his leadership, which allowed to unite 50+ countries within Ramstein group.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 14, 2023
I hope for a fruitful work during today's Ramstein.
🇺🇦🤝🇺🇸
Міністр Нідерландів отримала подяку за ту підтримку, яку Україна та українці отримують. Загальна вартість військової допомоги, наданої Нідерландами Україні, становить близько 1 млрд євро, зазначив Резніков.
Met with my Dutch colleague @DefensieMin Kajsa Ollongren in Brussels.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 14, 2023
I appreciate all the support that Dutch government and people provide to Ukraine.
We will fight until our Victory.
🇺🇦🤝🇳🇱
Мета зустрічей, наголосив Резніков, залишається незмінною: звільнення всіх українських територій у міжнародно визнаних кордонах, гарантії суверенітету та територіальної цілісності України.
Учора міністр оборони називав головні питання порядку денного засідання у Брюсселі. Зокрема, це надання Україні боєприпасів, захист українського неба та розбудова «танкової коаліції».
🔻 На початку зустрічі Ллойд Остін заявив, що союзники продовжуватимуть надавати довготривалу підтримку Україні. Зокрема, вже погоджено постачання Києву систем Patriot від США, Німеччини та Нідерландів та SAMP/T від Франції та Італії, танків «Леопард» від Німеччини, Польщі, Канади, Іспанії, Португалії, Норвегії та Нідерландів та бойових танків від США та Чехії.
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