Рамштайн для України

День обіцяє бути дуже продуктивним — Резніков про початок дев’ятого «Рамштайну»

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Зустріч у форматі Рамштайн
Зустріч у форматі Рамштайн REUTERS - JOHANNA GERON
Автор тексту: Оксана Вітер
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Брюссель – До початку засідання у Брюсселі Олексій Резніков зустрівся  з головою Пентагону Ллойдом Остіном та міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.

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Участь у зустрічі беруть понад 50 країн.

«Рамштайн» 9 розпочато. Це буде дуже продуктивний день. Поділимося деталями з вами після завершення», — йдеться у дописі. 

 

До початку засідання у Брюсселі Олексій Резніков зустрівся  з головою міноборони США Ллойдом Остіном та міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.

Як написав Резніков у твітері, своєму американському колезі він подякував за лідерство, яке дозволило об'єднати 50 країн-учасниць Контактної групи у форматі «Рамштайн» та залучити безпрецедентну допомогу всього вільного світу.

Міністр Нідерландів отримала подяку за ту підтримку, яку Україна та українці отримують. Загальна вартість військової допомоги, наданої Нідерландами Україні, становить близько 1 млрд євро, зазначив Резніков. 

Мета зустрічей, наголосив Резніков, залишається незмінною: звільнення всіх українських територій у міжнародно визнаних кордонах, гарантії суверенітету та територіальної цілісності України.

Учора міністр оборони називав головні питання порядку денного засідання у Брюсселі. Зокрема, це надання Україні боєприпасів, захист українського неба та розбудова «танкової коаліції».  

🔻 На початку зустрічі Ллойд Остін заявив, що союзники продовжуватимуть надавати довготривалу підтримку Україні. Зокрема, вже погоджено постачання Києву систем Patriot від США, Німеччини та Нідерландів та SAMP/T від Франції та Італії, танків «Леопард» від Німеччини, Польщі, Канади, Іспанії, Португалії, Норвегії та Нідерландів та бойових танків від США та Чехії. 

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