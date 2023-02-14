Другий медзаклад за день обстріляли на Херсонщині — ОВА

Росія атакує мирних

Цього разу російська артилерія поцілила у станцію швидкої допомоги у Бериславі.

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Від обстрілу постраждав водій швидкої. Чоловіка поранило уламками скла, його життю та здоровʼю нічого не загрожує, пишуть в ОВА.

Через російську атаку приміщення станції зазнало руйнувань, також пошкоджено й автівки медиків.

Вранці російські війська обстріляли медзаклад у Херсоні. В цей час лікарі приймали пацієнтів, тож у лікарні було людно. Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, відразу вибігли у коридор.

В закладі вилетіли вікна, уламки снарядів впали і поруч у дворі.

🔻 13 лютого війська РФ обстріляли село Інгулець на Херсонщині, загинула мирна жителька.

🔻13 лютого війська РФ обстріляли Херсон, загинув мирний житель.

🔻 У ніч проти 13 лютого РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину, загинули чотири людини, ще три — зазнали поранень.

🔻12 лютого росіяни поцілили у Херсонську ОВА.