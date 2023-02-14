Заяви Путіна можуть свідчити про намір відправити на штурм Вугледара нові сили — ISW

Висновки аналітиків

РФ може відправити до міста велику кількість мобілізованих чи частини північного флоту, які наразі розташовані в Маріуполі, пишуть у зведенні.

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У інституті вивчення війни аналізують заяви Путіна, в яких він в яких він схвально відгукується про дії морської піхоти, яка, за його словами, героїчно б'ється.

Такі слова демонструють підтримку російському міноборони в момент, коли армія РФ зазнає катастрофічних втрат біля міста Вугледар у Донецькій області, пишуть аналітики.

Між тим, саме 155-й бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту було завдано великої шкоди під Вугледаром, зауважують у звіті. Втім, міноборони РФ про ці втрати не повідомляло, натомість глава відомства Сергій Шойгу говорив про успішний розвиток наступу.

«Путін, ймовірно, спеціально погоджується з надмірно оптимістичним описом ситуації на фронті біля Вугледара, даним міністерством оборони, щоб підтримати наратив про негайний і потужний російський наступ у Донецькій області», — вважають автори зведення.

При цьому коментарі Путіна також можуть говорити про намір зміцнити наступ на Вугледар великою кількістю мобілізованих військ або знову направити туди частини північного флоту, пишуть аналітики.

Цю версію підтверджують і спостереження українських військових, які говорять про високу концентрацію в окупованому Маріуполі війська північного флоту.

Використання ж мобілізованих навряд чи допоможе створити додаткові наступальні можливості, пишуть у звіті. Адже вони отримали «обмежене» навчання,їм бракує бойової злагодженості та досвіду, зазначають в Інституті вивчення війни.

«Росія може направити додаткових мобілізованих бійців, які певною мірою здатні здійснювати гідні захисні операції …у районі Вугледару. Але мобілізовані навряд чи стануть ефективною механізованою силою, яка найближчими місяцями зможе вести успішні наступальні операції», — йдеться у зведенні.

🔻 9 лютого в ISW писали, що росіяни вже почали масштабний наступ на Луганщині.

🔻 Напередодні в ISW зауважили, що РФ не має бойової потужності для проведення вдалого великого наступу.

🔻 6 лютого FT писали, що Росія може розпочати новий наступ у найближчі 10 днів.