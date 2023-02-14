За добу РФ завдала понад 25 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона, Очакова та Берислава

ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Унаслідок обстрілу були пошкоджені постраждали цивільні та були пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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За даними Генштабу, росіяни також завдали 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки та Краматорська на Донеччині.

«Є поранені серед мирного населення. Пошкоджено палац культури, в якому працює центр видачі гуманітарної допомоги. Також уражено приміщення медичного закладу», — йдеться у зведені.

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Також 14 лютого у районі Водяного росіяни скинули з БпЛА на позиції українських військ аерозольні гранати нелетальної дії типу К-51.

«З метою компенсування масштабних військових втрат росіян у ході ведення бойових дій, на території полігону Кадамовський Російської Федерації, в навчальному центрі проходять підготовку орієнтовно до двох бригад військовослужбовців російських військ, з числа мобілізованих та "добровольців". Основна частина російських військовослужбовців проходить тритижневий курс підготовки. Окремі групи проходять двотижневий курс», — розповіли у Генштабі.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, 3 склади боєприпасів та 2 станції РЕБ РФ.

🔻 14 лютого РФ обстріляли другий медзаклад за день на Херсонщині.

🔻 14 лютого армія РФ обстріляла Донеччину, постраждав цивільний

🔻 14 лютого війська РФ обстріляли з міномета прикордоння Чернігівщини

🔻 14 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили, що армія РФ веде наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

🔻 14 лютого армія РФ обстріляла медзаклад у Херсоні.

🔻 У ніч проти 13 лютого РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину, загинули чотири людини, ще три — зазнали поранень.