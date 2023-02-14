Зеленський обговорив з очільницею МЗС Канади взаємодії країн у сфері безпеки та оборони

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка перебуває з візитом в Україні також обмінялись думками щодо кроків, які необхідні для прискорити відбудову звільнених регіонів України та розмінування територій, де велися бойові дії, повідомили в ОП.

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Зеленський також поінформував очільницю МЗС Канади про заходи, які вживаються з метою реалізації формули миру, та висловив сподівання, що канадська сторона підтримає відповідні ініціативи, зокрема проведення глобального саміту миру.

Президент України також висловив упевненість у тому, що «переважна більшість держав світу підтримає резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яку запропоновано ухвалити до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну».

У межах зустрічі також обговорювались питання євроатлантичної інтеграції України, а також необхідності притягнення до відповідальності винних у злочині агресії Росії.

«Високо ціную тепле ставлення вашого суспільства до українців, до наших людей, які прибули до Канади. Ви допомагаєте нам не лише на полі бою, а й підтримуєте фінансово, в енергетичній сфері. Також хочу відзначити політичну підтримку України, зокрема в Організації Об’єднаних Націй», — зазначив Зеленський.

🔻 14 лютого міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що усі обіцяні Канадою «Леопард 2» вже доправлено до Європи.

🔻 26 січня міністр оборони Канади повідомила, що її країна передасть Україні чотири основні бойові танки «Леопард 2», а також надасть боєприпаси та допоможе ЗСУ у навчанні екіпажів, повідомила.