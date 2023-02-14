Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 40 тисяч осіб

НАСЛІДКИ ЗЕМЛЕТРУСУ

Вигляд будівель, сильно пошкоджених під час землетрусу в Антак'ї, південний схід Туреччини

Стихійне лихо забрало життя 35 тисяч 418 мешканців Туреччини.

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Про це повідомив Реджеп Ердоган, передає Aljazeera.

З-під завалів витягли живими понад 8 тисяч людей.

Турецький президент зазначив що роботи будуть продовжені, доки не буде врятовано останню людину.

Залишки мінарету, який впав під час землетрусу в Антак’ї, південний схід Туреччини © AP - Bernat Armangue

У Сирії повідомляють про 5 тисяч 800 загиблих.

За оцінками ООН, до 5,3 мільйона людей у Сирії можуть залишитися без даху над головою після землетрусів.

Люди намагаються винести свої меблі та побутову техніку з будівлі, яка зруйнувалася після руйнівного землетрусу в місті Джіндеріс, провінція Алеппо, Сирія © AP - Ghaith Alsayed

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🔻14 лютого МЗС України повідомило, що у Туреччині внаслідок землетрусу загинуло 5 громадян України.

🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.