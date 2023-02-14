Могли бути диверсантами: до Молдови не пустили футбольних фанатів з Сербії

ДЕСТАБІЛІЗУВАТИ МОЛДОВУ

16 лютого у Кишиневі відбудеться матч між сербським «Партизаном» та тираспольским «Шерифом», проте збірній Белграда доведеться грати без підтримки вболівальників.

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Депутат від партії «Дія та солідарність» Андріан Кептонар заявив, що цього тижня до столиці Молдови під виглядом сербських футбольних фанатів могли прибути диверсанти.

Про це пише Newsmaker.

«Завдяки зусиллям СІБ, зробленим задовго до того, як з'явилася інформація, надана Зеленським, збірна Сербії гратиме за порожніх трибун, бо планувалося привезти диверсантів», — заявив Кептонар.

У виданні зазначають, що офіційного коментаря від Служби інформації та безпеки ще немає.

Тим часом, Сербія заперечує ймовірну участь її громадян у підготовці держперевороту у Молдові.

«Вимагаємо, щоб молдавська влада терміново представила всю наявну в них інформацію, тому що ми ніколи не отримували такого повідомлення від Молдови», — заявив міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич.

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🔻 13 лютого координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не сумніваються у бажанні Москви здійснити переворот у Молдові. Хоч у Вашингтоні і не мають належних доказів.

🔻13 лютого президентка Молдови розкрила деталі плану РФ, переданого Україною. Він передбачає використання іноземців для насильницьких дій.

🔻 9 лютого президент України Володимир Зеленській на спеціальному засіданні Європейської Ради повідомив, що у нещодавній розмові з президенткою Молдови Маєю Санду він проінформував її про план Росії щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. За інформацією, яку перехопила українська розвідка росіяни збирались зруйнувати демократичний порядок Молдови та захопити владу. У Службі розвідки та безпеки Молдови підтвердили інформацію, передану Зеленським.