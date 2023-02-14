У Молдові тимчасово закрили повітряний простір

ЗАКРИТТЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

О 14.47 повітряний простір Молдови відкрили, повідомили в Органі цивільної авіації країни.

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Раніше в Управлінні цивільної авіації зазначали, що повітряний простір Республіки Молдова закрито до 16 години вечора з міркувань безпеки.

Про це виданню «Realitatea.md» повідомила речниця міжнародного аеропорту Кишинева Родіка Русу.

За непідтвердженою інформацією, над територією Молдови помічено розвідувальний дрон.

Тим часом, кілька літаків, що направлялись до столиці, приземлилися у сусідньому румунському місті Ясси або знаходяться у повітрі. З аеропорту Кишинева було змінено час відправлення деяких рейсів.

Також відомо, що Air Moldova відмінила 20 авіарейсів до Італії, Грузії, Німеччини, Польщі, Туреччини, Ірландії та Великої Британії майже до кінця березня. Причини анулювання рейсів невідомі.

🔻 10 лютого Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку проти України. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що дві російські ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії.

🔻 У Міністерстві оборони Румунії заявили, що російська ракета пролетіла в 35 км від румунського кордону.

🔻 У Кишиневі викликали російського посла Олега Васнєцова, щоб вказати російській стороні на неприпустимість порушення повітряного простору Молдови.