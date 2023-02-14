НАТО планує збільшити виробництво боєприпасів – Reuters

Очікується, що Північноатлантичний Альянс попросить своїх членів збільшити запаси снарядів, обсяги яких сильно зменшились внаслідок російської війни в Україні.

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Про це пише Reuters з покликанням на анонімних співрозмовників.

«Якби Європі довелося воювати з Росією, у деяких країн закінчилися би боєприпаси за лічені днів», – зазначив європейський дипломат агентству.

НАТО вже провів позачергове обстеження запасів снарядів, зауважив чиновник на правах анонімності.

«Ті цілі з боєприпасів, які ми ставили, здебільшого до війни в Україні не виконували. Тепер запаси стали ще меншими через війну в Україні, що робить ймовірним підвищення цільового рівня запасів боєприпасів своїх членів», – цитує Reuters представника Альянсу.

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🔻 13 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Північноатлантичного Альянсу будуть забезпечувати Київ «тим, що йому потрібно для перемоги і для досягнення справедливого та міцного миру».