НАСЛІДКИ ЗЕМЛЕТРУСУ

На 9 день після землетрусу: українські рятувальники визволили у Туреччині з-під завалів жінку

Опубліковано:

Українські рятувальники визволили з-під завалів жінку
Українські рятувальники визволили з-під завалів жінку © ДСНС України
Автор тексту: Тетяна Цуркану
1 хв

Це сталося у секторі R міста Антак’я, де група зведеного загону ДСНС виконувала  пошуково-рятувальну місію. Цей напрямок є одним із найважчих. 

Реклама

Про це повідомив очільник ДСНС України Сергій Крук.  

Він зазначив, що українські рятувальники допомогли знайти та визволили з-під завалів жінку, що вижила після руйнування житлового будинку.  

«Перше врятоване життя в Туреччині нашою командою! Дякую особовому складу за самовідданість!», —підкреслив Крук. 

Дивіться також: Тиждень після трагедії: Туреччина та Сирія оговтуються від землетрусу

Станом на вечір 14 лютого, кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 40 тисяч осіб. 

 

🔻8 лютого голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що Україна відправила 87 рятувальників до Туреччини.

🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.

🔻 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два землетруси — магнітудою 7,7 балів (о 04:17 за місцевим часом) та 7,6 балів (о 13:24).

Завантажити додаток