НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ АВІАЦІЇ

Невідома куля: у Молдові пояснили, чому сьогодні закривали повітряний простір

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Невідома куля над США / ілюстративне фото
Невідома куля над США / ілюстративне фото © AP - Anna Griffin
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Об’єкт, схожий на невелику кулю, помітили в районі міста Сороки, що межує з Україною.  

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Це сталося близько 12.30, повідомляє Управління цивільної авіації країни. 

Враховуючи погодні умови та неможливість моніторингу та ідентифікації об’єкта, а також траєкторії його польоту було прийнято рішення тимчасово закрити повітряний простір Молдови. 

«Після перевірки інформації та переконання у відсутності загрози безпеці громадян, за поданням Міноборони, о 14:46 повітряний простір було відновлено. В даний час польоти виконуються в безпечних умовах», — зазначають в Управлінні цивільної авіації. 

 

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🔻 4 лютого Збройні сили США збили китайську шпигунську повітряну кулю біля узбережжя Кароліни після того, як вона перетинала важливі військові об’єкти по всій Північній Америці.

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