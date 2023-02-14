Невідома куля: у Молдові пояснили, чому сьогодні закривали повітряний простір
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Об’єкт, схожий на невелику кулю, помітили в районі міста Сороки, що межує з Україною.
Це сталося близько 12.30, повідомляє Управління цивільної авіації країни.
Враховуючи погодні умови та неможливість моніторингу та ідентифікації об’єкта, а також траєкторії його польоту було прийнято рішення тимчасово закрити повітряний простір Молдови.
«Після перевірки інформації та переконання у відсутності загрози безпеці громадян, за поданням Міноборони, о 14:46 повітряний простір було відновлено. В даний час польоти виконуються в безпечних умовах», — зазначають в Управлінні цивільної авіації.
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🔻 4 лютого Збройні сили США збили китайську шпигунську повітряну кулю біля узбережжя Кароліни після того, як вона перетинала важливі військові об’єкти по всій Північній Америці.