Невідома куля: у Молдові пояснили, чому сьогодні закривали повітряний простір

НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ АВІАЦІЇ

Об’єкт, схожий на невелику кулю, помітили в районі міста Сороки, що межує з Україною.

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Це сталося близько 12.30, повідомляє Управління цивільної авіації країни.

Враховуючи погодні умови та неможливість моніторингу та ідентифікації об’єкта, а також траєкторії його польоту було прийнято рішення тимчасово закрити повітряний простір Молдови.

«Після перевірки інформації та переконання у відсутності загрози безпеці громадян, за поданням Міноборони, о 14:46 повітряний простір було відновлено. В даний час польоти виконуються в безпечних умовах», — зазначають в Управлінні цивільної авіації.

🔻14 лютого у повітряному просторі Румунії помітили шпигунську кулю

🔻13 лютого в США збили вже четвертий невпізнаний об’єкт.

🔻 4 лютого Збройні сили США збили китайську шпигунську повітряну кулю біля узбережжя Кароліни після того, як вона перетинала важливі військові об’єкти по всій Північній Америці.