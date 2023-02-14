Не все про «Рамштайн» можна повідомляти публічно — Володимир Зеленський

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА

Президент України у своєму традиційному вечірньому зверненні розповів про підсумки дев’ятої зустрічі контактного засідання «Рамштайн». Очільник держави зазначив, що значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима. Проте він наголосив, що «Україна й партнери разом роблять усе, щоб держава-терорист програла. І щоб це сталося швидше».

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«Підтверджено партнерами більше ППО. Підтверджено більше танків. Підтверджено більше артилерії та снарядів. Підтверджено більше навчання наших військових», — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що ці рішення мають важливе значення для зміцнення України.

«Ми бачимо зараз, що Кремль намагається вичавити з Росії весь можливий потенціал агресії. Вони поспішають. Бо знають, що світ все одно сильніший, але потребує часу, щоб згуртувати свою силу. Тому швидкість – це дуже важливо. Швидкість в усьому. В ухваленні рішень. В реалізації рішень. У постачанні. У навчанні. Швидкість рятує життя людей, швидкість повертає безпеку», — зауважив український лідер.

Очільник держави подякував партнерам за усвідомлення того, що ця швидкість важлива.

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🔻За результатами засідання контактної групи «Рамштайну» 14 лютого, міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що союзники продовжать допомагати Україні, аби вирішити її найбільші потреби для весняного контрнаступу.

🔻 Також 14 лютого голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі наголосив, що Росія вже програла у війні проти України, як стратегічно, так оперативно і тактично.

🔻 13 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що питання постачання винищувачів Україні не термінове, але дискусія триває.