Норвегія передасть Україні 8 «Леопардів 2»

Також Осло надасть Києву до 4 танків спеціального призначення.

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Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства оборони Норвегії.

«Рішення про надання танків і танків спеціального призначення було прийнято після тісного діалогу як з начальником Генерального штабу, так і з іншими європейськими країнами», – зауважив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

Він наголосив, що «війна в Україні наближається до критичної фази, і вони залежать від своєчасної та суттєвої підтримки».

«Ми також зробимо свій внесок у навчання та підготовку українських танкістів у Польщі разом з іншими країнами-союзниками. Ця допомога є важливим і вкрай необхідним внеском», – зазначив Бйорн Арілд Грам.

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🔻 7 лютого уряд Німеччини схвалив постачання Україні 178 танків «Леопард 1».

🔻 Україна отримає до 140 західних танків, серед яких і «Леопард 2», у першій хвилі внесків. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 31 січня.

🔻 321 танк може надійти Україні. Про це розповів посол України у Франції Вадим Омельченко в інтерв'ю BMFTV 27 січня.