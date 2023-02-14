Питання постачання винищувачів Україні не термінове, але дискусія триває — Столтенберг

Рамштайн для України

Єнс Столтенберг на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі

Наразі Україні потрібно доставити те, чого вона потребує негайно — танки, БМП та системи ППО, заявив Генсек НАТО під час зустрічі глав Міноборони країн альянсу в Брюсселі.

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Росія напала та захопила території демократичної вільної нації, зазначив глава альянсу під час брифінгу напередодні конференції. Підтримка союзників триватиме доти, доки не закінчиться війна, зазначив Єнс Столтенберг.

«Україна має звільнити власні території, і НАТО їй у цьому допомагатиме», — підкреслив Генсек Альянсу.

Наразі Україна має отримати від країн НАТО ту зброю та захисні системи, постачання яких вже узгоджено і доставки яких вона потребує негайно, зауважив Єнс Столтенберг. Це — бойові танки «Леопард» та «Челленджер», БМП «Бредлі» від США, системи ППО.

Обговорення постачання винищувачів Україні йде, та такі поставки не є настільки терміновими, зазначив Генсек альянсу.

Також він зауважив, що наразі НАТО приділяє особливу увагу захисту критичної інфраструктури України, яку масовано атакує РФ.

Наразі триває дводенна зустріч міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, під час якої обговорюватимуть зміцнення Альянсу і подальшу підтримку України.

🔻 13 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Північноатлантичного Альянсу будуть забезпечувати Київ «тим, що йому потрібно для перемоги і для досягнення справедливого та міцного миру».