Рамштайн для України

Понад 50 країн-учасниць оборонної контактної групи об’єдналися з Україною у боротьбі — Ллойд Остін

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Зустріч у форматі Рамштайн
Зустріч у форматі Рамштайн REUTERS - JOHANNA GERON
Автор тексту: Оксана Вітер
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Брюссель – Глава Міноборони США опублікував допис у твітері, де привітав Олексія Резнікова на дев’ятій зустрічі формату «Рамштайн»

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У дописі йдеться також опубліковано і відео зустрічі глав Міноборони США та України.

«Завжди приємно зустрітися з моїм хорошим другом і з українським колегою Олексієм Резніковим. 50+ країн-учасниць української безпекової контактної групи об’єдналися з вами в цій боротьбі за суверенітет і самооборону України», — йдеться у дописі. 

Наразі триває дводенна зустріч міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, під час якої обговорять зміцнення Альянсу і подальшу підтримку України. 

🔻 На початку зустрічі Ллойд Остін заявив, що союзники продовжуватимуть надавати довготривалу підтримку Україні. Зокрема, вже погоджено постачання Києву систем Patriot від США, Німеччини та Нідерландів та SAMP/T від Франції та Італії, танків «Леопард» від Німеччини, Польщі, Канади, Іспанії, Португалії, Норвегії та Нідерландів та бойових танків від США та Чехії. 

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