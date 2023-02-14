Понад 50 країн-учасниць оборонної контактної групи об’єдналися з Україною у боротьбі — Ллойд Остін

Рамштайн для України

Брюссель – Глава Міноборони США опублікував допис у твітері, де привітав Олексія Резнікова на дев’ятій зустрічі формату «Рамштайн»

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У дописі йдеться також опубліковано і відео зустрічі глав Міноборони США та України.

«Завжди приємно зустрітися з моїм хорошим другом і з українським колегою Олексієм Резніковим. 50+ країн-учасниць української безпекової контактної групи об’єдналися з вами в цій боротьбі за суверенітет і самооборону України», — йдеться у дописі.

It’s always a pleasure to meet with my good friend and 🇺🇦 Ukrainian counterpart, @oleksiireznikov. The 50+ nations participating in the UDCG stand united with you in this fight for Ukraine’s sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 14, 2023

Наразі триває дводенна зустріч міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, під час якої обговорять зміцнення Альянсу і подальшу підтримку України.

🔻 На початку зустрічі Ллойд Остін заявив, що союзники продовжуватимуть надавати довготривалу підтримку Україні. Зокрема, вже погоджено постачання Києву систем Patriot від США, Німеччини та Нідерландів та SAMP/T від Франції та Італії, танків «Леопард» від Німеччини, Польщі, Канади, Іспанії, Португалії, Норвегії та Нідерландів та бойових танків від США та Чехії.

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